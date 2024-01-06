مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح على متن 40 رحلة اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي، اليوم السبت، 40 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل على متنها حوالي 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

أعياد الميلاد في مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تضمن وصول 40 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بالفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم.

وأوضح «عثمان»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم استعدت لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح اليوم، من جنسيات أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وليتوانيا، لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.