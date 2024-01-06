تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، مشيرا إلى تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة، و56 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و516 شاحنة، و51 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، و407 شاحنة، و5 سيارات.

الأنشطة البحرية بمواني السويس وسفاجا ونويبع

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا شهد مغادرة اليوم السفينة «MAGNUM»، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن، هي «دليلة»، و«الحرية»، و«أمل»، و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت ثلاث سفن هي «دليلة»، و«الحرية» و«بوسيدون إكسبريس».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع، و240 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين «آور» و«أيلة». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1923 راكبا بموانيها.