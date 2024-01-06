الأقباط يختتمون الصوم ويحتفلون بميلاد المسيح.. «الليلة عيد»

تدق أجراس الكنائس القبطية الأرثوذكسية الليلة، لتعلن بدء قداسات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات العيد وسط حضور كثيف من الأقباط، وتردد الكنائس لحن الميلاد «نجم أشرق في المشارق والمجوس تبعوه حتى أدخلهم بيت لحم».

الأقباط يختتمون صوم الميلاد

ويختتم الليلة الأقباط الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد بعد انقضاء فترة من الصوم لمدة تصل إلى 43 يوما، ينقطع المسيحيون خلال هذا الصيام عن تناول اللحوم فيما عدا يومي الأربعاء والأحد، وفيه يتناولون الأطعمة النباتية والأسماك، ويسمى هذا الصيام بالصوم الصغير، ويسميه البعض صوم الميلاد، وتقام الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد عادة في منتصف الليل عقب انتهاء الصوم.

وصام الأقباط 43 يوما مقسمة إلى 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

عيد الميلاد المجيد في الخارج

وترأس مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج قداسات العيد في الإيبارشيات المختلفة خارج مصر منذ ساعات قليلة، حيث أقيم قداس عيد الميلاد في كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في استراليا.

فيما يترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، ومسموح للأقباط المشاركة في القداس الذي يترأسه البابا حيث أعلنت الكنيسة في وقت سابق، عن ضوابط مشاركة أبناء الكنائس القاهرة الكبرى في قداس العيد بالعاصمة الإدارية، والتي تضمنت إرسال البيانات الشخصية، وتوفير الكنيسة دعوات شخصية للمشاركين، وإحضار بطاقة الرقم القومي للدخول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم حضور أي شخص يعاني من أعراض مرضية، على أن تعلن الكنيسة الليلة بوابات الدخول للشعب.