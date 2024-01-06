محافظ قنا يبحث مع وفد من «الاتحاد التعاوني» تنفيذ أنشطة تنموية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، وفد الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر.

الاتحاد التعاوني

وناقش محافظ قنا، عددًا من الأنشطة التي ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، في ظل الحركة التعاونية داخل مصر لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنّ المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لمسؤولي الاتحاد، لتنفيذ كل الأنشطة التنموية التي تحدث على أرض المحافظة.

وقدّم أعضاء الوفد درع الاتحاد العام للتعاونيات إلى محافظ قنا، لما بذله من جهد في توفير السلع الغذائية لأبناء محافظة قنا بأسعار مناسبة للمواطنين.

يشار إلى أنّ الاتحاد التعاوني يضم 5 قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي، والتعاوني الزراعي والإسكاني، والثروة المائية، والتعاوني الإنتاجي.