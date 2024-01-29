كيفية تحديد عدد المتصلين بالراوتر.. حافظ على باقتك من السرقة

في كثير من الأحيان، يتفاجأ الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي بنفاد باقة النت الخاصة بهم في وقت قصير، قد يضطرون في بعض الأحيان إلى تجديد الباقة أكثر من مرة قبل موعد التجديد الشهري، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في معرفة الأسباب التي تؤدي إلى نفاذ الباقة قبل الموعد لتجنبها، وعادة ما يكون السبب في ذلك هو سرقة الواي فاي الخاص بشبكة الإنترنت المنزلي، إذ يقوم الشخص بعد سرقة الواي فاي باستخدام الباقة وتحميل الفيديوهات والصور والملفات التي يرغب بها، الأمر الذي يساعد على استهلاك الميجا المتبقية في الباقة، ما يساعد على نفادها سريعا، ما يجعل مستخدمي الإنترنت المنزلي يهتمون بكيفية تحديد عدد المتصلين بالراوتر.

وتحرص شركات الإنترنت دائما على توفير الأمان لشبكات الإنترنت حتى لا يستطيع المخترقين سرقة الواي فاي واستهلاك باقة النت الخاصة بالأشخاص الآخرين، فضلا عن إتاحة الفرصة للمستخدمين بتحديد عدد المتصلين بالواي فاي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية تحديد عدد المتصلين بالراوتر، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

كيفية تحديد عدد المتصلين بالراوتر

تحرص الشركة المصرية للاتصالات على تقديم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراءها إلكترونيا لمستخدمي الإنترنت، ومن أبرز تلك الخدمات هي حماية الواي فاي من الاختراق، وتتمثل كيفية تحديد عدد المتصلين بالراوتر في الآتي:

- في البداية يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بإعدادات الرواتر الخاص بالمستخدم، ولكن يجب أن يكون متصل بالإنترنت من الراوتر الذي يرغب في تحديد عدد مستخدميه بالدخول إلى المتصفح 192.168.1.1.

- وبعدها يتم تسجيل اسم الجهاز الخاص بالراوتر المراد تحديد عدد المتصلين به، فضلا رقم المرور الخاص بجهاز الراوتر الثابتة في جميع الشبكات وهي كلمة admin، ليتم كتابتها مرة في الخانة الخاصة باسم الجهاز، ومرة أخرى في الخانة الخاصة بكلمة المرور.

- ولإتمام عملية تحديد عدد المتصلين بالراوتر وبعد الدخول إلى إعدادات الراوتر يتم اختيار أيقونة basic، والتي يستطيع العميل من خلالها أن يتحكم في الحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي.

- وبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على الشريط الأحمر الموجود يسار الشاشة الخاصة بصفحة إعدادات الراوتر.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في تحديد العدد باختيار أيقونة WLAN والمسؤولة عن إعدادات شبكة الواي فاي الخاصة بالراوتر.

- وبعد ذلك يتم تحديد عدد المتصلين بشبكة الواي فاي الخاصة بالراوتر من خلال Maximum number الأيقونة المسؤولة عن تحديد الحد الأقصى لعدد مستخدمين شبكة الواي فاي.

- وللتأكد من عدم اختراق الراوتر، لابد أن يقوم المستخدم بتغيير اسم شبكة الواي فاي كلمة المرور الخاصة بتوصيل الأجهزة مثل اللاب توب والموبايلات بجهاز الواي فاي من خلال الإعدادات الموجودة بأيقونة WLAN.

كيفية الحفاظ على باقة النت حتى موعد التجديد

وهناك عدة نصائح تحافظ على باقة النت المنزلي حتى موعد التجديد، وفق خدمة عملاء المصرية للاتصالات، وجاءت كالتالي:

- عند تشغيل الفيديوهات يجب تقليل الجودة الخاصة بتلك الفيديوهات، حتى لا تستهلك الجودة العالية ميجات باقة النت سريعا.

- يجب أن يتم إخفاء اسم شبكة الراوتر حتى لا يتم اختراقها بسهولة من قبل برامج الاختراق المنتشرة مؤخرا.

- لا بد من تغيير كلمة المرور بين الحين والآخر حتى يتم الخروج من جميع الأجهزة المتصلة به، ليتم الاتصال مرة أخرى بالأجهزة الخاصة بصاحب الراوتر فقط.

- يجب أن تكون كلمة السر غير سهلة حتى لا يتم سرقتها، ولكن يجب أن تكون طويلة وتحتوي على أحرف ورموز وأرقام.

- يجب أن يتم تحديد عدد المتصلين بالراوتر على عدد الأجهزة الخاصة بصاحب الراوتر فقط.