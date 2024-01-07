محمود مسلم: الثقافة الإسرائيلية أصبحت يمينية متطرفة رسميا وشعبيا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الحرب في غزة كشفت الكثير من المٌمارسات، وأن السلام مع إسرائيل لا يتم إلا بالقوة، كما أن الثقافة الإسرائيلية أصبحت يمينية متطرفة إلى حد بعيد، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

الذين كانوا يدعون للسلام مع إسرائيل انكشفوا بعد حرب غزة

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن بعض المصريين الذين كانوا يدعون للسلام مع إسرائيل انكشفوا بعد حرب غزة، كما أن من يدعون بحقوق الإنسان لم تكن مواقفهم واضحة خلال الحرب، والمؤسسات الدولية انكشفت في هذه الأزمة بكونها دون جدوى أو دور أو فاعلية.

الغرب وأمريكا تعاملا مع أزمتي أوكرانيا وغزة بازدواجية

وأشار إلى أن أمريكا والغرب عندما تحدثا عن حقوق الإنسان ومواثيق الشرف الدولية والقانون الدولي اتضح أن كل ذلك وهم، لأن الواقع الذي حدث في أوكرانيا أو في غزة تعاملوا مع الأزمتين بازدواجية حسب مصالحهم، وانكشف الوجه الذي كانت تٌحاول أمريكا تصديره للعالم خلال العقود الماضية بأنها راعية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والاستقرار، وكل هذا الكلام غير صحيح.