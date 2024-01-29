خطوات الاستعلام عن نقض جنائي.. إليك التفاصيل والخدمات المتوفرة

يهتم المواطنون دوما بإنجاز مهامهم وومطالبهم المرتبطة بالمصالح الحكومية دون الخروج من المنزل، في ظل اتجاه العديد من تلك المصالح إلى رقمنة خدماتها وإتاحتها للمواطنين في أي وقت عبر مواقعها الإلكترونية، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن نقض جنائي.

خطوات الاستعلام عن نقض جنائي

يمكن للمواطن أو للمحاميين الاستعلام عن نقض جنائي باتباع الخطوات الآتي:

- الدخول على بوابة محكمة النقض من هنـــــــــــــا.

- اختر الخدمات.

- اختر جدول الجلسات الجنائية.

- تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم أو البريد الإلكتروني، وكتابة كلمة المرور.

- إذا لم يكن لديك حساب على موقع محكمة النقض، قم بإنشاء حساب جديد.

خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض

وبعد خطوات الاستعلام عن نقض جنائي، يمكن للمتقاضين والمحاميين الاستعلام أيضًا عن رول الجلسة في القضايا موقف الدعوى ومدى وجود استئناف من عدمه في القضايا عن طريق موقع وزارة العدل باتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر بوابة وزارة العدل من هنـــــــــــــــا.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- اختر الدرجة سواء كانت نقض أو استئناف أو ابتدائي أو جزئي.

- اختر نوع الدعوى.

- اكتب رقم الدعوى.

- اختر المحكمة.

- حدد السنة.

- اضغط بحث.

ويمكن الاستعلام عن طريق الرقم الساخن الذي خصصته المحكمة للمتقاضين وأطراف القضية، وذلك عبر الرقم 19681.

الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين هي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

- خدمات الإدارات القانونية.

- خدمات الجهات الطبية.

خطوات تقديم الطعن في محكمة النقض

في حالة تقديم طعن على قضية بمحكمة النقض لا بد من اتباع الخطوات التالية:

- يتم تقديم النقض قبل مرور شهرين من وقت إصدار الحكم في القضية.

- يقدم المحامي المذكرة الخاصة بالطعن، ويستطيع المتهم في القضية تقديم المذكرة بنفسه.

- يجب أن تشمل المذكرة كافة الأسباب التي يقدم من خلالها الطعن، وذلك من خلال التعرف على جميع المحاضر التي صدرت في جلسات المحاكم.

- تحدد محكمة النقض الجلسات في مدة لا تقل عن عام من تقديم مذكرة النقض.

- تتولى محكمة النقض مهمة قبول الطعن على الحكم بموجب الجلسة المحددة للنقض.

شروط استعجال النقض

يستطيع الشخص أن يقدم طلب باستعجال النظر في النقض الذي قدمه على الحكم، وهناك شروط لا بد من توافرها لاستعجال النظر في الطعن وهي:

- إذا كان المتم في قضية ما طالب ومقيد بالدراسة أيان كانت المرحلة التعليمية.

-إذا كان المتقدم بالطعن متقدم في العمر.

- إذا كان الحكم الصادر في القضية خاص بإغلاق مؤسسة صناعية أو غيرها.

- في حالة وجود قضية أخرى يتوقف الحكم فيها إلى أن يتم النظر في النقض المقدم.

- في حالة أن الحكم المقدم فيه النقض نتج عنه فصل موظف من عمله.

- في حالة أن المتهم محبوس بالفعل ومنتظر النقض.

مدة قبول النقض والنقض المستعجل

يمكن التعرف على المدة التي يقبل في النقض الذي يقدمه الشخص وهي كالآتي:

- تقبل المحكمة النقض المستعجل الذي يقدم في أنواع محددة من القضايا خلال 15 يوم.

- القضايا المدنية والتجارية يقبل النقض فيها خلال شهرين من تقديم النقض.

- يقبل الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية خلال مدة لا تتعدى 40 يومًا.

- الطعن في الحكم في القضايا الجنائية يقبل في مدة لا تزيد على شهرين.

- يقبل الاستئناف في الجنح والاستئناف على المخالفات خلال 10 أيام.

- لا يقبل الالتماس للنظر في الحكم مرة أخرى عند تقديمه بعد مرور 40 يوما من إصدار الحكم.

الأوراق المطلوبة للطعن على قضية

وحددت المادة 255 الأوراق التي يقدمها الطاعن أمام المحكمة، وهي على النحو التالي:

- يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة.

- صوراً من صحيفة الطعن وعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب.

- سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.

- مذكرة شارحه لأسباب طعنه.

- يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.