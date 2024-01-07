جداول تطعيمات الأطفال 2024 بتواريخ الميلاد.. من عمر يوم حتى 18 شهرا

تحرص وزارة الصحة دائما على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال ذلك أعلنت الوزارة عن جداول تطعيمات الأطفال لعام 2024 بتواريخ الميلاد، بداية من عمر يوم حتى 18 شهرا.

جداول تطعيمات الأطفال لعام 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» جداول تطعيمات الأطفال لعام 2024.

- يحصل الطفل على كراسة التطعيمات الخاصة به في أول 24 ساعة ويطعم «كبدي ب» وهذا التطعيم يأخذ في الجزء الخارجي من الفخذ الأيمن بالعضلة الأمامية.

- يحصل الرضيع عند مولده على الجرعة الصفرية والطُعم سايبن، وهو عبارة عن تطعيم ضد شلل الأطفال، ويأخذ نقطتين في الفم.

- ويحصل الرضيع أيضا عند مولده على تطعيم الدرن الذي يأخذ في الطبقة الأولى من الجلد بالذراع الأيسر من الأعلى.

- ويحصل الطفل فور إتمامه شهرين على أول جرعة من التطعيم سايبن الخاص بشلل الأطفال ويأخذ عن طريق الفم.

- وعند إتمام الطفل شهرين أيضا يحصل على التطعيم الخماسي ضد مرض الثلاثي البكتيري وهيموفيلاس إنفلونزا، ويأخذ في الفخذ الأيمن بالعضلة الأمامية.

- وعند إتمام الطفل شهرين أيضا يحصل على التطعيم سولك ضد مرض شلل الأطفال ويأخذ بالفخذ الأيسر من العضلة الأمامية.

- ويتم تطعيم الطفل فور إتمامه 6 أشهر ضد شلل الأطفال وسولك والخماسي.

- بعد 9 أشهر من التطعيم يجري تطعيم الطفل بالجرعة الرابعة التي تكون نقطتين في الفم ضد شلل الأطفال.

- ويتم تطعيم الأطفال مرة أخرى ضد شلل الأطفال عند إتمامه 12 شهر، والتطعيم «إم إم آر» ضد الحصبة والحصبة الألماني والنكاف وهي عبارة عن حقنة تؤخذ في الذراع الأيمن تحت الجلد.

- يتم تطعيم الأطفال عند إتمامه 18 شهر ضد شلل الأطفال والسعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألماني والدفتيريا.