أفضل 3 صيغ للصلاة على النبي.. تفرج الهمّ وتفك الكرب وأجرها عظيم

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى سابقا في الأزهر الشريف، إنّ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها العديد من الصيغ من أجل تفريج الهموم والكرب، وأبرزها ذُكر في كتاب الكنز الثمين للصلاة والسلام على سيد المرسلين.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأضاف الأطرش لـ«الوطن»، أنّه من ضمن الصيغ التي تُفرج الكرب: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اتَّصَلَتِ الْعُيُونُ بِالنَّظَرِ، وَتَزَخْرَفَتِ الْأَرَضُونَ بِالْمَطَرِ، وَحَجَّ حَاجٌّ وَاعْتَمَرَ، وَلَبَّى وَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَقَبَّلَ الْحَجَرَ»، مؤكدا أنّ بعض العلماء والصالحين وصفوها بأنّها تُعادل 50 ألف صلاة.

صيغة لتفريج الهموم

وتابع عضو لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، أنّه من ضمن الصيغ المهمة لتفريج الكرب: «اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضَى به الحوائح وتُنَال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويُستَسقَى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».

يجب على المسلم الإكثار من الصلاة على النبي

وأوضح أنّ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجلب للمسلم الخير الكثير، ويجب على المسلم الإكثار من الصلاة على النبي في كل وقت وحين، لأن «البخيل» هو من سمع قول النبي ولم يصل عليه لقوله: «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل عليّ».

ونوه بأنّه من الصيغ التي تفك الكرب وتفرج الهموم: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد البشير النذير الرؤوف الرحيم الذي بلغ عن ربه الكريم أنّ لله تعالى في كل نَفَس مئة ألف فرج قريب وسلم».