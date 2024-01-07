حصاد مركز الزقازيق خلال عام 2023.. تطوير الطرق ورفع كفاءة مجلس المدينة

شهد مركز ومدينة الزقازيق عددا من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها، لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه خلال عام 2023 تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:

- توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

- توريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470 ألفا و250 جنيها.

- إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بقرية الطاهرة بتكلفة 11844000 جنيه.

- تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه، بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد.

- تركيب بلاط إنترلوك بتكلفة 20 ألف جنيه بمنطقة كفر محمد حسين ومنشية السادات.

- تطوير مدخل ومدينة الزقازيق اتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيها.

- جاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

إزالة تعديات وتحرير محاضر إشغالات

كما تم تحرير 176 محضر إشغال طريق، وإزالة 78 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئة صحية وآمنة.