أحمد أمين يدعم أصدقائه في بطولاتهم الأولى كضيف شرف: «نجاحهم نجاحي»

قدم الفنان أحمد أمين دعمًا كبيرًا لأصدقائه الناشئين الذين يتمتعون بموهبة كبيرة، وذلك من خلال ظهوره كضيف شرف في أولى بطولاتهم الدرامية، إذ ظهر في مسلسل «حالة خاصة» مع طه دسوقي، وظهر مع حاتم صلاح في مسلسل «على باب العمارة» وذلك بعدما جمعهم مسلسل «الصفارة».

أحمد أمين ضيف شرف في مسلسل «على باب العمارة» بالحلقة الأخيرة

ففي مسلسل «على باب العمارة»، الذي تم عرضه على منصة Watch It الرقمية في العام الماضي، ظهر «أمين» في الحلقة الأخيرة من المسلسل، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى لصديقه حاتم صلاح، كاشفا عن سعادته بنجاح صديقه: «كان باين جداً ومنور من أول يوم شوفته على المسرح، هيبقى فنان مهم، أخيرا جزء من الحلم بيتحقق، نجاحهم نجاحي».

أحمد أمين ضيف شرف في مسلسل «حالة خاصة»

وفي مسلسل «حالة خاصة»، الذي يعرض حاليًا على قناة «الحياة»، ظهر أمين في أولى حلقات المسلسل، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى لصديقه طه دسوقي، وقدم له «طه» الشكر قائلًا: «شكراً أستاذ أحمد أمين على دعمك الدائم ومحبتك».