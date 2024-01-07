قانوني يوضح شروط الحصول على منحة الوفاة وكيفية احتسابها

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جميع الحالات التي تضمن حقوق العمال والموظفين والمؤمن عليهم، بما في ذلك حالات الوفاة خلال ساعات العمل.

وقال الخبير القانوني محمد عبد المجيد، إن القانون حدد شروطًا للحصول على منحة الوفاة، وذلك لضمان حق المؤمن عليه حتى بعد وفاته.

شروط الحصول على منحة الوفاة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن منحة الوفاة أقرها قانون التأمينات، إذ نصت المادة 33 من القانون على أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، فإنه يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهريين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

كيفية تقدير منحة الوفاة

وأشار الخبير القانوني إلى أنه وفقا لنص القانون فإن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر، أو التي تلتزم بصرف المعاش في كل حال من الأحوال.

وأوضح أنه عند وفاة صاحب المعاش يجرى صرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل والأرملة، فإذا لم يوجد صرفت النفقات لأرشد الأولاد، وفي حال عدم وجود شخص يثبت قيامه بصرفها، على أن تصرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.