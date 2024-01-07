الأطفال الناجون من قصف الاحتلال الإسرائيلي يواجهون آلام الوحدة والنزوح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أطفال فلسطين الناجون من القصف يواجهون آلام الوحدة والنزوح».

«الجميع قُتل»، «لا أحد بقي معي».. كلمات كادت تعصف بقلب العالم القاسي، حيث تفوه بها الطفل الفلسطيني محمود عوض ذو الـ11 عاما وهو يودع كل عائلته بعدما فقدهم جراء غارة إسرائيلية على منزلهم بخان يونس.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق وعودا كاذبة

عائلة بأكملها يختفي أثرها فجأة من الوجود وكأنها لم تأتِ تاركة خلفها طفلا كتب عليه الاحتلال أن يواجه الظلم وحده، حيث يطلق الاحتلال الإسرائيلي وعودا كاذبة بشأن المناطق الآمنة وكأنه يحشد الفلسطينيين في أماكن موحدة للقضاء عليهم جملةً في إبادة جماعية لا يلومه عليها لائم.

محمود عوض طفل كآلاف الأطفال الفلسطينيين سرق منهم الاحتلال كل شيء، الأمان، الحياة، الطفولة، والأهل، لكنه لم يسرق الوطن منهم، إذ لم يتبقَ لديهم غيره.

انتهاكات متتالية وكوارث صادمة، روايات وقصص يدمى لها الفؤاد تتناثر في كل جزء من قطاع غزة، أبطالها عادة هم الأطفال مستقبل فلسطين القادم الناجون بمفردهم من القصف والقتل، ولن ينسوا ما رأته أعينهم وما فقدته أرواحهم وسيتحولون إلى أبطال يحمون ما تبقى من دمائهم تراب ذلك الوطن.