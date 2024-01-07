إحصائيات شهداء وإصابات الفلسطينيين بعد 93 يوما من الحرب الإسرائيلية

نشر مكتب الإعلامي الحكومي تحديثًا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأت في السبت السابع من أكتوبر 2023.

تزايد أعداد الشهداء والإصابات

وبحسب «تليفزيون فلسطين» فإنه مر على الحرب الإسرائيلية على غزة 93 يوما، تم فيهم ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 152 مجزرة تقريبا، ما أدى إلى سقوط 29 ألفا و835 شهيداً ومفقوداً، مما كشف عن 22,835 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم 10,000 شهيد من الأطفال و7,000 شهيدة من النساء و326 شهيدا من الطواقم الطبية و45 شهيداً من الدفاع المدني و109 شهداء من الصحفيين.

أمراض وتدمير

وأوضح التقرير أن هناك 7,000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء و58,416 مصاباً و6,000 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة و650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية و10 معتقلين من الصحفيين، و2 مليون نازح في قطاع غزة، و400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، حيث يوجد 134 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، و94 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

دمار مستمر

وأشار التقرير إلى وجود 295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و134 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي و240 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال و69,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً و65,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة و30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة و53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة و150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال و(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.