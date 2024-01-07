خدمة جديدة لإصدار تراخيص السيارة تحت منزلك.. اعرف الإجراءات والخطوات

أطلقت وزارة الداخلية منذ فترة، خدمة تتمثل في وحدات المرور المتنقلة، التي تقدم مجموعة من الخدمات المرورية للمواطنين في أماكن إقامتهم وتحت منازلهم، أهمها خدمة تجديد رخصة السيارة، أو إجراء فحص فني للسيارة، أو غير ذلك، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات التي تقدمها وحدات المرور المتنقلة

تتضمن خدمات وحدات المرور المتنقلة ما يلي:

- استخراج رخص التسيير.

- استخراج رخص القيادة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- فحص فنى وآلي للسيارة.

- مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

وتبلغ تكلفة انتقال الوحدة المتنقلة إلى المواطنين تحت منازلهم نحو 1200 جنيهًا، وتصل قائمة الانتظار إلى شهر؛ نظرًا للضغط الشديد على الخدمة، وذلك بعد الحجز من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، ذلك بالإضافة إلى رسوم إنهاء الإجراءات، دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور، أما في حال رغبة في الذهاب إلى الوحدات المتنقلة الموجودة في أماكن تواجدها بالقاهرة والجيزة، فتبلغ رسومها 500 جنيه فقط.

خطوات حجز الوحدات المتنقلة

وتتم إجراءات الحجز عبر الخطوات التالية:

- الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنـــــا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد.

الأوراق المطلوبة

أما الأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- بطاقة الرقم القومي.

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».