شروط التنازل عن السيارة لشخص آخر.. كل ما تريد معرفته لنقل ملكيتها

شروط التنازل عن السيارة لشخص آخر، واحدة من الأمور محل اهتمام وبحث من قبل الراغبين في نقل السيارة إلى شخص آخر، ويتحقق هذا الأمر بموجب عقد تنازل يُحرر لدى الشهر العقاري، وشروط التنازل عن السيارة لشخص آخر، أبرزها أن يكون المالك الحالي للسيارة مالِكًا لها بموجب عقد بيع أو ترخيص من جهة حكومية، وأن يكون المُتنازل إليه أهلًا للتصرف في السيارة، وأن تكون السيارة خالية من أي مخالفات مرورية أو رهن.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية شروط التنازل عن السيارة لشخص آخر، وإجراءات التنازل عنها، والأوراق المطلوبة لذلك، والآثار القانونية للتنازل عن السيارة، وأهم الأشياء التي يجب توافرها لنقل ملكية السيارة.

شروط التنازل عن السيارة لشخص آخر

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لصحة التنازل عن السيارة لشخص آخر، وهي كالتالي:

- يجب أن يكون المالك الحالي للسيارة هو الشخص الذي قام بشرائها من المصنع أو من شخص آخر، أو الذي حصل على ترخيص قيادتها من جهة حكومية.

- أن يكون المُتنازل إليه أهلًا للتصرف في السيارة، بأن يكون شخصًا بالغًا عاقلًا، وليس محجورًا عليه أو مفلسًا.

- يجب أن تكون السيارة خالية من أي مخالفات مرورية، وأن تكون خالية من أي رهن أو حجز.

إجراءات التنازل عن السيارة

تتم إجراءات التنازل عن السيارة لشخص آخر، عن طريق مجموعة من الخطوات، وهي على النحو التالي:

- تحرير عقد تنازل عن السيارة، وذلك بأن يقوم المالك الحالي للسيارة والمُتنازل إليه بتحرير عقد تنازل عن السيارة، ويُحرر العقد لدى الشهر العقاري.

- دفع رسوم التنازل عن السيارة، وتبلغ هذه الرسوم نحو 200 جنيه تقريبا.

- تسليم السيارة للمُتنازل إليه، بأن يقوم المالك الحالي للسيارة بتسليم السيارة للمُتنازل إليه.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن السيارة لشخص آخر

تتمثل الأوراق المطلوبة للتنازل عن السيارة لشخص آخر في الآتي:

- تقديم عقد بيع السيارة أو ترخيص القيادة الأصلي، أو صورة طبق الأصل مصدقة منه.

- تقديم بطاقة الرقم القومي الأصلية لكل من المالك الحالي للسيارة والمُتنازل إليه.

- تقديم شهادة المخالفات المرورية للسيارة الأصلية، أو صورة طبق الأصل مصدقة منها.

يشار إلى أن التنازل عن السيارة يعد إجراءً مهمًا يجب القيام به بشكل صحيح، وذلك لكي يكون صحيحًا من الناحية القانونية، ولكي ينتقل حق ملكية السيارة من المالك الحالي إلى المُتنازل إليه.

الآثار القانونية للتنازل عن السيارة

يترتب على التنازل عن السيارة لشخص آخر انتقال ملكية السيارة من المالك الحالي إلى المُتنازل إليه، ويصبح المُتنازل إليه هو المسؤول عن السيارة من جميع النواحي، بما في ذلك المخالفات المرورية ورسوم التأمين.

وحدات يجب توفرها لنقل ملكية السيارة

وضعت وزارة الداخلية، بعض الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة لشخص آخر، مشترطة توفر بعض المستلزمات الأساسية في السيارة، وهي كالتالي:

- توفر ملف لنقل الملكية.

- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- إحضار أوراق الفحص.

- وجود تأمين إجباري.

- احتواء السيارة على طفاية حريق.

- احتوائها على مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- أن تحتوي على رخصة القيادة.

- شهادة المخالفات.

- بطاقة رقم قومي.

نصائح وشروط التنازل عن السيارة لشخص آخر

- يجب أن يتم التنازل عن السيارة بموجب عقد تنازل رسمي، يتم تحريره لدى الشهر العقاري.

- يجب أن يتم دفع رسوم التنازل عن السيارة في الشهر العقاري.

- يجب أن تكون السيارة خالية من أي مخالفات مرورية أو رهن.

- يجب أن يكون المُتنازل إليه شخصًا بالغًا عاقلًا، ومقيمًا في مصر.