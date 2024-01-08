«واشنطن»: ميزانية عام 2024 تتضمن 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي

توصل ممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024، بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتضمن الميزانية الأمريكية لعام 2024، 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، وفقا لما أعلنه مجلس النواب الأمريكي.

وكان الخلاف بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين وإدارة الرئيس جو بايدن، حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة، فيما قال رئيس الإدارة الأمريكية، في بيان مكتوب نشرته الرئاسة «البيت الأبيض»، إن اقتراح التمويل الذي وافق عليه القادة في الكونجرس الأمريكي، يجعل البلاد أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة، وأضاف الرئيس الأمريكي، إن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.

الميزانية تتضمن 704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى

بدوره، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، في بيان، إلى الاتفاق على موازنة الحكومة الأمريكية لعام 2024 بقيمة 1.590 تريليون دولار، مضيفا في بيان، أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.

رئيس النواب الأمريكي: تمويل «كييف» مسألة خطيرة للغاية

وفي مقابلة مع قناة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى الدين الوطني الأمريكي، بلغ 34 تريليون دولار، مؤكدا أن تمويل «كييف» مسألة خطيرة للغاية، كما اتهم الرئاسة «البيت الأبيض» بالافتقار إلى استراتيجية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.