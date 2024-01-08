نشرة الفن.. خطوبة وحريق وإصابة وشائعة بين الفنانين خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الفنية التي شغلت الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث:

حريق منزل أسما شريف منير

أعلنت أسما شريف منير مساء أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن تعرض منزلها لحريق نتيجة ماس كهربائي.

ونشرت أسما عبر ستوري انستجرام التلفيات التي نالت منزلها معلقة: «قدر ولطف، ماس كهربائي كان هيولع في البيت، الحمدلله».

شائعة انفصال شيماء سيف زوجها

وتداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية خبر انفصال شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر بعد نشرها منشور تدين فيه الرجال عن سوء معاملتهم للمراء مطالبة التسريح بالمعروف.

ليخرج زوجها المنتج كارتر وينفي ما تردد عبر حسابه على السوشيال ميديا معلقا: بتجيبوا الهري ده منين وهو أي كلام عشان تكسبوا ريتش.

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي

فوجئ جمهور المطربة مي فاروق، بحفل خطوبتها على الفنان محمد العمروسي، دون الاعلان المسبق عن تلك الخطبة، حيث تم الكشف عنها من خلال تداول عدد من أصدقاء العروسين صور الخطوبة التي تمت في جو عائلي، بحضور الأصدقاء المقربين والأقارب.

إصابة زينة في ذراعها

أعلنت الفنانة زينة عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن إصابتها في ذراعها دور الإعلان عن أي تفاصيل.

ونشرت زينة صورة لها وذراعها مربوط معلقة: «وقعت وقعة مزيكا.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل».