أسرة تدخل كهفا سياحيا لاستكشافه في سلوفينيا فعلقوا به.. ما القصة؟ «صور»

تعرضت سلوفينيا وسط أوروبا، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تساقط أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه، ما أسفر عن محاصرة عائلة مؤلفة من 3 أشخاص ومرشدين كانا برفقتهم داخل كهف أثناء استكشاف موقع كريزنا السياحي.

وأمس الأول السبت، اصطحب مرشد كهف مرخص ومرشد متدرب، 3 زوار، وهم أم وأب وطفل بالغ، في جولة سياحية في كريزنا جاما، ويشكل كهف كريزنا التي يمكن زيارة بحيراته الجوفية الزمردية 22 على متن قارب صغير، وقالت وسائل إعلام سلوفينية، إن في الكهف تجدف من بحيرة إلى بحيرة، وعلى الزائرين حمل القارب بعد المرور فوق الصخور.

ويقع كهف كريزنا السياحي على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، فيما يبلغ عمق الكهف 8 كيلومترات، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن فريق من الغواصين، انطلق للبحث عنهم عندما لم تعود الأسرة في الوقت المتوقع، قبل أن تمكن الفريق، من تحديد موقعهم على بعد حوالي كيلومترين من مدخل الكهف.

وقال عناصر الإنقاذ لوسائل الإعلام، إن وضع المحاصرين جيد، وأشارت عناصر الإنقاذ إلى تزويد العالقين بخيمة وملابس دافئة وأطعمة وأدوية عندما وصلوا إليهم، فيما أشار قائد الفريق والتر زاكراجسيك، إلى أن سيكون من الممكن إجلاؤهم سريعا بمجرد انخفاض منسوب المياه.

وأضاف زاكراجسيك، أن إذا استمر الوضع على حاله، يعتزم عناصر الإغاثة تزويدهم بما يحتاجونه كل 12 ساعة.

درجة حرارة المياه في الكهف 6 درجات

بدوره، أوضح قائد المقر الإقليمي للحماية المدنية في نوترانجسكا، ساندي كورك، إنه في ظل هذه الظروف، حتى لو بدأت المياه في الانحسار، فلن يكون هناك إخلاء من الكهف حتى اليوم الاثنين على الأقل.

وأشار كورك، إلى أن يجب إدراك أن هذه ظروف قاسية للإنقاذ والغوص، مضيفا أن درجة حرارة المياه 6 درجات، والرؤية من3 إلى 5 سنتيمترات، والمياه الجوفية عبارة عن تدفق هائل.