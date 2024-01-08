مقرر «القومي للسكان» سابقا: لدينا خطة بخفض معدل المواليد إلى 150 ألف سنويا 

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، تركز على التنمية وخفض معدلات الزيادة السكانية، ومن المتوقع أن يستمر عدد السكان في الزيادة العام المقبل، ولكن بمعدل أقل من السنوات السابقة.

وأضاف أن الخطة السكانية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، لا تهدف إلى خفض معدل مواليد والوفيات فقط، لكنها تسعى إلى رفع متوسط العمر.

خفض معدل المواليد في مصر

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «معدل المواليد في مصر يبلغ حوالي 2 مليون سنويًا، ولكن الهدف هو خفضه إلى 150 ألفًا سنويًا، ومع مرور الوقت، سيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السكان بشكل عام، حتى يصل إلى الاستقرار السكاني، أي أن عدد المواليد يصبح مساويًا لعدد الوفيات، والذي يبلغ حاليًا حوالي 600 ألف أو 700 ألف سنويًا».

وتابع: «هناك فجوة ما زالت موجودة، وبدأنا ننخفض بعد فترة طويلة جدا من الارتفاع، واعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن من المهم جدًا التنبية إلى أن الخطة السكانية التي أعلنها وزير الصحة أمام الرئيس السيسي في مؤتمر السكان والصحة، كانت تتضمن محاور كثيرة».