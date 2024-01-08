علماء يزفون بشرى بشأن اكتشاف علاج للقضاء على 99% من خلايا السرطان.. عاجل

اكتشف علماء في الولايات المتحدة الأمريكية طريقة جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية، من خلال استئصال 99% من خلايا سرطان الجلد في المختبر، وذلك عن طريق تحفيز الجزيئات باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريب.

وقال العلماء إن ذلك قد يسهم في توفير خيارات جديدة لعلاج السرطان، كما أن الطريقة الجديدة لعلاج السرطان تعد من أولى المراحل المبكرة.

علاج السرطان بنسبة 99%

وبحسب شبكة «يورو نيوز»، وجد الباحثون أن الطريقة كانت فعالة بنسبة 99% ضد المزارع المعملية لخلايا سرطان الجلد البشرية، وقال عالم الأبحاث في جامعة رايس الأمريكية، سيسيرون أيالا أوروزكو، إن الطريقة تتضمن وضع جزيء صبغة صغير في التصوير الطبي يهتز عن طريق تحفيزه باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، مضيفا أن «الاهتزاز الذي ينشطه ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة يعني أن أي شيء محاط بالجزيء سيتم تدميره، وفي هذه الحالة، هي الخلية السرطانية».

علماء يجدون طريقة للقضاء على مرض السرطان

وقال مدير المشاركة العلمية في مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، نيشارنثي دوغان، إن التحدي الرئيسي في أبحاث السرطان هو تصميم أدوية لا تقاومها الخلايا السرطانية، مشيرا إلى أن تلك الطريقة تثير إمكانية استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحفيز جزيئات معينة على الاهتزاز وقتل الخلايا السرطانية، ومن المرجح أن تكون طريقة مقاومة للمرض.

ويذكر أن علماء جامعة رايس قد استخدموا في وقت سابق جزيئات منشطة بالضوء لتدمير البكتيريا والخلايا السرطانية والفطريات، وذلك باستخدام الضوء المرئي بدلاً من الأشعة فوق البنفسجية للقيام بذلك، وذلك على عكس الطريقة الجديدة التي قد تكون أسرع بكثير من المحركات الجزيئية المستخدمة سابقًا والتي تعتمد على أعمال برنارد فيرينجا الحائز على جائزة نوبل.