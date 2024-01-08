نقل 1340 طن قمامة ومخلفات إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شن رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية، للتخلص من النفايات ورفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم أماكنها، للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

حملات لرفع المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير

قالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة طلخا، في بيان، إنه تم شن حملات يومية في الفترتين الصباحية والمسائية من أجل ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، شيرة إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الصورة البصريه للمواطنين تم رفع حوالي 40 طنا من تجمعات القمامة وقص الأشجار والأتربة باستخدام معدات رئاسة المركز، واستهدفت شارع كامل ليلة، وشارع البحر الأعظم، وتجمع العربي، وتجمع الزراعة، وطريق بلقاس.

الدفع بعدد من سيارات التحميل لرفع المخلفات

كما أكد اللواء عادل برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، رفع 200 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير، والدفع بعدد من سيارات التحميل لرفع المخلفات والأتربة من على جانبي الطرق، موضحا استهداف شارع الجيش وكورنيش النيل وشارع المركز والسلك وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الحدائق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتابع حاتم قابيل، رئيس مدينة أجا، بأنه تم رفع القمامة في عدد من الشوارع بالمدينة والقرى واستهداف شارع الثورة وشارع البحر والسكة الجديدة والجلاء وتسوية وتمهيد الطرق وجرى رفع 1100 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير.