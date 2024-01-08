الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة.. بينها «التأمين ضد الحوادث»

تنتهي صلاحية رخصة السيارة بعد انتهاء المدة القانونية، ويجب تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها، حيث يمكن تجديد الرخصة من خلال إدارة المرور التابع لها السيارة بتقديم الأوراق المطلوبة، تفاديا للتعرض لمساءلة قانونية.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

وترصد السطور التالية الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة لمدة 3 سنوات، وتكلفة الرسوم التي يجب دفعها وفقا للقانون لتجديد الرخصة.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج من المرور كطلب لتجديد رخصة السيارة .

3- دفع رسوم التأمين الإجباري، عن وقوع حوادث السيارة.

4- شراء ملف للتجديد وفق مدة الرخصة.

5- مستند بسداد قيمة الضرائب والرسوم الخاصة بالترخيص السيارة.

6- مستند للتأكد من تحقيق الأمن والمتانة في السيارة.

7- مستند بشراء مثلث عاكس للضوء، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية الحريق للسيارة.

ضرائب ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات

- أكثر من 1030 إلى 1330 CC تقدر قيمة الضربية بـ675 جنيها.

-أكثر من 1330 إلى 1630 CC تقدر قيمة الضريبة 1050 جنيها.

- من 1330 إلى 1630 CC، تُقدر قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

- السيارة من 1630 إلى 2030 CC تقدر قيمة الضريبة 9000 جنيه.