رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445.. اعرف تفاصيل التسجيل

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445، ويستغرق التسجيل ما بين أسبوعين إلى شهر كامل، وسط ضوابط وشروط أساسية لمن يرغب في تسجيل موسم الحج.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، بأنّ عمليات تسجيل الحج ستتم عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445، للتسهيل على المتقدمين دون الذهاب للمكاتب والوقوف في قائمة الانتظار، على أن تكون قيمة رسوم التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وهي عبارة عن 4 باقات.

ما رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445؟

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445، بالضغط على الرابط التالي رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445.

تقنيات حديثة لتنظيم التسجيل للحج

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية تقنيات حديثه للتسجيل للحج الداخلي إذ طور مركز المعلومات الوطني بالسعودية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحج والعمرة خادمات تقنية إلكترونية، منذ عدة أعوام لا تزال تساعد السعوديين في الحصول على تصاريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتتاح الخدمات عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، الذي يعطي خيارات للراغب في التسجيل للاختيار من بينها هل هي حج المواطن أو المقيم كمحرم أو عن متوفى، كما يستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة «الأم، الأخت، الزوجة، الابنة»، وطلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين (الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو الدته)، ما سيكون لهذه الخدمة أثر في تمكين المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لهذا الغرض وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط هذه الخدمة الجديدة.