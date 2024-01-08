«تعليم الغربية» تستعد لامتحانات الفصل الأول.. 20 طالبا في اللجنة

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاستعدادات النهائية للمدارس لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 - 2024، حيث قام بمتابعة مدرسة ناصر الابتدائية بحي السلام، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

الاهتمام بنظافة اللجان

واطمئن «حسن» على كل الاستعدادات بالمدرسة، موجها بالاهتمام بنظافة المدرسة، وضرورة إعادة فرش اللجان بالمدرسة، بحيث لا يزيد العدد في كل لجنة بالمدرسة عن 20 طالبا، كما أوصى باستخدام المكتبة كلجنة امتحان، بالإضافة إلى فرش فصول رياض الأطفال كلجنة امتحان، وذلك لفك الكثافة داخل اللجان، وتهيئة الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

منع الهاتف المحمول

وقد أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية خلال المتابعة، بضرورة توفير الإضاءة الجيدة بجميع اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.