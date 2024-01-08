تحرير محاضر تموينية في حملة مكبرة لمكافحة الغش بالبحيرة

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات تموينية، في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخبز جمّع 225 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و6 مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، في مركزي حوش عيسى وشبراخيت.

وتحررت 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وفي مركزي بدر وكفر الدوار، ضبطت 7 محاضر لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و6 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، كما تحرر محضري غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.