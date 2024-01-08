إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالبحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات عن إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «رشيد - الدلنجات - المحمودية - الرحمانية»، عن إزالة 20 حالة تعد بمساحة 2430 مترا.

وتضمنت الإزالات ما يلي:

- 10 حالات بمساحة 810 أمتار مربع برشيد.

- 4 حالات بمساحة 490 مترا مربع عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الأسمنتية وشدات خشبيه بالدلنجات.

- حالة بمساحة 70 مترا بنطاق قرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.

- 5 حالات تعدي بمساحة 60 مترا مربعا، عبارة عن مبني مخالف بالطوب الابيض والأسمنت بقرية الشراقوة التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية.

الجدير بالذكر أن المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لرصد كل أعمال البناء المخالف.