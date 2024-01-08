«بيطري الشرقية» ينظم قافلة مجانية في قرية حوض نجيح

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، تنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

قافلة علاجية مجانية في قرية حوض نجيح

وتابع مدير مديرية الطب البيطري، بأن القافلة قامت برش 350 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 250 رؤوس أغنام وترقيم وتسجيل 55 حيوانا، وتم عمل مسح تناسلى شامل والفحص بجهاز السونار لـ198 رأس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف «متولي»، بأنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار، كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.