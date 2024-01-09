فنانون يدعمون أفلامهم بحضور العرض الأول بالسينمات مع الجمهور

شهد العرض الأول لبعض الأفلام المطروحة في الفترة الأخيرة، زحامًا شديدًا من الجمهور وإقبالا كثيفًا عليها، وذلك لحضور أبطالها في العرض الأول بدور السينمات تشجيعًا ودعمًا لأعمالهم، ولمشاركة الجمهور ومعرفة آرائهم عن العمل، والتفاعل والتقاط بعض الصور والفيديوهات معهم وكان آخر الأفلام التي حضر أبطالها العرض الأول وسط الجمهور فيلم «الحريفة».

الحريفة

حرص أبطال فيلم «الحريفة» نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، وغيرهم، على حضور العرض الأول من الفيلم داخل إحدى السينمات برفقة الجمهور، وذلك تشجيعًا وترويجًا للعمل، كما ظهر التفاعل بينهم وبين الجمهور، إذ كانت السينما كاملة العدد، والتقط الحاضرون معهم بعض الصور التذكارية وعبروا عن حبهم.

وعلى الجانب الأخر، وجّه الفنان نور النبوي الشكر للجمهور بعد الانتهاء من العرض، وذلك على حبهم ودعمهم له في أولى بطولاته السينمائية.

الإسكندراني

كما فاجئ أبطال فيلم الإسكندراني جمهور الإسكندرية، بحضورهم العرض الأول للفيلم بإحدى السينمات، كما أن الجمهور استقبلهم بحفاوة شديدة وكان من الحاضرين لذلك العرض مخرج العمل خالد يوسف، والمنتج أحمد عفيفي، وأحمد العوضي، وعصام السقا، إذ تجمع الجمهور حول أبطال العمل معبرين لهم عن سعادتهم وحبهم، كما التقط البعض معهم الصور التذكارية.