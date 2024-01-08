المحكمة الإسرائيلية تعلن الاستماع لنتنياهو 3 مرات أسبوعيا في قضية الفساد

تعيش إسرائيل أزمات داخلية مستمرة في ظل طول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدخل يومها الـ 94 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين وخسائر الجيش الإسرائيلي.

الاستماع لنتنياهو 3 مرات أسبوعيا

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلي، أن القضاة ريفكا فريدمان، موشيه بار عام، وعوديد شاهام، قرروا أن تعقد جلسات الاستماع في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 مرات بالأسبوع في قضايا الفساد المالي الموجهة إليه، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

نفقات الجيش الإسرائيلي زادت 1000%

في سياق مواز، تحدث في نفس الموقع الإسرائيلي، رئيس إدارة المشتريات والإنتاج بالجيش الإسرائيلي «زئيف لانداو» في مقابلته الأولى عن الأهمية الاقتصادية لنفقات المشتريات التي قفزت بنسبة 1000 في المائة إلى 12 مليار شيكل شهريًا، والادعاءات حول نقص المعدات الأساسية لجنود الاحتياط، وكيف وصلنا إلى وضع نعتمد فيه بشكل شبه كامل على حسن نية البيت الأبيض وقطارات الأسلحة الجوية القادمة من أمريكا.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ 94 وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين وأغلبهم من السيدات والأطفال وتعرض جنود الجيش الإسرائيلي لنوبات اكتئاب واضطرابات عقلية مختلفة وسط وقوع حوادث فردية ومنها استيقاظ جندي إسرائيلي على كابوس وقام بإطلاق النيران في الكتيبة المتواجد فيها مع إعلان الجيش الإسرائيلي عدم التحقيق مع الجندي بسبب الحالة النفسية التي يمر بها.