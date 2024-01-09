5 فوائد مدهشة للثوم في مواجهة برد الشتاء بالمحافظات الساحلية

تتعرض المحافظات الساحلية للبرد والطقس السيئ والأمطار خلال فصل الشتاء، ما يلزم معه تقوية المناعة للجسم لمواجهة نزلات البرد، لذا يعتبر الثوم من أبرز القوائم العلاجية، ويدخل في تصنيع الأدوية كمضاد حيوي له العديد من الفوائد الصحية المذهلة.

وتستعرض «الوطن»، 5 فوائد صحية مذهلة للثوم، لمواجهة برد الشتاء في المحافظات الساحلية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.

5 فوائد صحية للثوم لمواجهة برد الشتاء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بمحافظة الجيزة، في تصريح خاص لـ«ۛالوطن»، إنّ للثوم فوائد عديدة، خاصة أنه يدخل في صناعة الأدوية.

وأوضح «بدران» أن بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن تناوله بكميات بسيطة يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، إذ أن الحصول على كميات بسيطة من الثوم له فوائد رائعة للجسم، وخاصة مع نزلات البرد والإنفلونزا، وجاءت كالتالي:

فوائد الثوم ونزلات البرد والإنفلونزا

يعمل الثوم على تقوية جهاز المناعة مما يخفف من حدة وطول أعراض البرد والإنفلونزا، إذ أظهرت الدراسات إنه يمكن خلال ظهور أعراض البرد والإنفلونزا يمكن تناول القليل من الثوم، الذي يجرى مزجه بالأطعمة المسلوقة، ولا يتم تناوله بشكل مباشر، حتى لا يتسبب في حرق المعدة أو الإفراط في تناوله، كما أنه يقلل من عدد المصابين بنزلات البرد بنسبة 63٪.

فوائد الثوم في تحفيز أداء الرياضين

وحسب الدراسات اليونانية، بدأ الرياضيون الأولمبيون في اليونان باستخدام الثوم، لتعزيز قدرتهم الرياضية قديمًا، كما أنه يتم الآن استخدمه لتقليل التعب الناجم عن ممارسة الرياضة، إذ أن المصابين بأمراض القلب، والذين تناولوا زيت الثوم لمدة ستة أسابيع بكميات قليلة، شعروا بتحسن مع زيادة معدل ضربات القلب بنسبة 12٪.

فوائد الثوم في تحسين ضغط الدم

يساعد دخول الثوم في صناعة بعض الأدوية في مضادة للالتهابات، وتدفق الدم مع تخفيض ضغط الدم بنسبة تصل إلي 10٪.

فوائد الثوم في خفض الكولسترول

أظهرت بعض الدراسات العلمية، أن الذين تناولوا مكملات الثوم انخفضت مستويات الكوليسترول لديهم على مدار خمسة أشهر، إذ أن إضافة الثوم إلى طعامك وروتينك اليومي بكميات قليلة، هي طريقة صحية لتطوير عادة مدى الحياة، يمكن أن تفيد صحتك عامًا بعد عام.

فوائد الثوم في تقوية العظام

هناك بعض الأدلة العلمية التي تثبت أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الإستروجين لدى الإناث، الذي يمكن أن يكون مكسبًا كبيرًا لصحة العظام بعد انقطاع الطمث، ما يعزز خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.