«حياة كريمة» تستهدف إنجاز كامل مراحلها بحلول 2030
كتب:
أسماء زايد
12:37 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
مشروعات حياة كريمة
كشفت الحكومة المصرية عن أبرز مستهدفات مبادرة حياة كريمة لعام 2024-2030، والتي تتضمن إنجاز كامل مراحل المبادرة بإجمالي مستهدفين نحو 58 مليون مواطن، وباستثمارات إجمالية مقدرة تتجاوز التريليون جنيه.
وتشمل مستهدفات المبادرة أيضًا تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، وتطوير القرى المصرية عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت الحكومة أن المبادرة تستهدف تطوير 4584 قرية في 175 مركز في 20 محافظة، وذلك عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة تستهدف كافة مناحي الحياة، مع مراعاة الاستدامة.
وفيما يلي أبرز مستهدفات مبادرة حياة كريمة:
- إنجاز كامل مراحل المبادرة بإجمالي مستهدفين نحو 58 مليون مواطن، وباستثمارات إجمالية مقدرة تتجاوز التريليون جنيه.
- تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال تهيئة سُبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية.
- تطوير القرى المصرية عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.