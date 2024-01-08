متحدث «الوزراء»: الدولة تقدم مساهمات كثيرة لضيوفها القادمين من مناطق الصراع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم مساهمات كثيرة لضيوفها القادمين إليها من مناطق الصراع، وتعامل هؤلاء الضيوف معاملة المواطن المصري، وهو ما شهدت به العديد من المنظمات الدولية.

اجتماع مجلس الوزراء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء في إطار متابعة الحصر الذي تجريه وزارة الداخلية لأعداد الضيوف في مصر، مع بدء إعداد حصر للخدمات التي تقدمها لهم الدولة، فهناك العديد من الضيوف المقيمين في مصر مُسجَّلون بالفعل، لكن هناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع.

وتابع: «أنه بدخول بعض الضيوف إلى مصر في سنوات سابقة، كانوا يحصلون على تأشيرات وتيسيرات في الدخول»، موضحا أن وزارة الداخلية بدأت منذ يناير الجاري في إصدار بطاقات حديثة مميكنة يمكن استخدامها من قِبل الضيوف في مصر مع مختلف الجهات.