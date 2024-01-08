تحرير محاضر تموينية لمنشآت غذائية مخالفة في بني سويف

تمكنت الحملات التموينية في محافظة بني سويف، والتي شنتها مديرية التموين على مدار الـ24 ساعة الماضية، من تحرير عدة مخالفات تموينية وتحرير محاضر ضد مسؤولي منشآت غذائية وجزارين بقرى ومدن المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاضر لجزارين لذبحهم خارج المجازر الرسمية

وكشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، في بيان، مساء اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وتم التحفظ على 35 كيلو لحوم.

محاضر لعدم حمل الشهادة الصحية

وأشار إلى ان الحملات التموينية أسفرت أيضًا عن تحرير 7 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و14 محضرًا للمسؤولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

تكثيف مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والغذائية

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية والمطاعم وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.