10 معلومات عن معرض «بلاستيكس» قبل افتتاحه اليوم.. الأكبر في الشرق الأوسط

ينطلق اليوم فعاليات معرض بلاستيكس في دورته الثلاثين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى استكشاف ديناميكيات السوق المتطورة باستمرار ومناقشتها والتعاون بشأنها.

10 معلومات عن معرض بلاستيكس

- أكبر معرض وملتقى للبلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- تجتمع شركات البلاستيك والمطاط الرائدة للمشاركة، والتعرف على الفرص الهائلة في الأسواق المتنامية.

- يلتقي بلاستيكس على الموردون العالميون والمصنعون الإقليميون.

- يعتبر المعرض منصة ديناميكية إذ أن يتحد قادة الصناعة لتعزيز التميز التشغيلي، ودفع التطورات المستدامة، والمشاركة في حوار هادف حول الجيل القادم من التكنولوجيا والمواد والمعدات والحلول الشاملة.

- يحتل PLASTEX 2024 مركز الصدارة كمركز للابتكار.

- يجمع PLASTEX 2024 المهتمين بتشكيل مستقبل صناعة البلاستيك والمطاط، ويركز هذا الإصدار على تلبية المتطلبات متعددة الأوجه لسلسلة العرض والطلب في الصناعة.

المعرض والأجنحة الدولية

- سيوفر المعرض والأجنحة الدولية منتجات تتميز بها دول معينة.

- يقدم معرض بلاستيكس خبرات وآراء عالمية حول الاستدامة والابتكارات وتطور المنتجات البلاستيكية والمطاطية الحديثة.

- ومن أجنحة البلدان المتواجدة في المعرض مثل ألمانيا والهند وتركيا وتايوان والصين، بالإضافة إلى مشاركة جديدة من كوريا والكويت.

- ويهدف المعرض على تعزيز تبادل المعرفة وتطوير المهارات الحيوية لرفع كفاءة الخبراء التقنيين في صناعة البلاستيك والمطاط في المنطقة.