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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل

كتب:

نرمين عفيفي
09:59 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة.

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