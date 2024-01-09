«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل كتب: نرمين عفيفي 09:59 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024 طائرة مسيرة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي صفارات الإنذار إسرائيل بقلم نرمين عفيفي