مديرية العمل في أسوان تنظم دورات تدريبية للفتيات ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة العمل انتهاء برامج التدريب المجانية التي نظمتها المديرية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة في أسوان، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بمركز نصر النوبة بمدرسة كامل يعقوب الصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب.

دورات تدريبية مجانية للفتيات

وأشارت المديرية في تقريرها إلى أن هناك نحو 10 متدربات استفادت من البرامج، وذلك بعد الانتهاء من فترة التدريب المهنى بواقع 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وحرصت المديرية على توفير مزيد من البرامج المجانية للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيل الشباب عليها، وتوفير فرص العمل اللائقة للخريجين بعد الانتهاء من التدريب أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير أو متوسط، بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص تدريبية

وقال فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص تدريبية تمكنها من الحصول على عمل لائق، وتوفير مزيد من الدورات للشباب من الجنسين وفقاً لما يتطلبه سوق العمل الداخلى والخارجي.