انطلاق امتحانات كبار السن في الضبعة والعلمين تحت شعار «مطروح بلا أمية»

أعلن عادل عبدالمنعم مسلم مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع مطروح عن تنظيم امتحانات محو الأمية لكبار السن في مركز ومدينة الضبعة، وذلك من خلال عمل استكتاب لهم لقياس مستوي مهاراتهم في القراءة والكتابة، وذلك تحت شعار مبادرة مطروح بلا أمية.

مطروح بلا أمية

وقال مدير عام فرع تعليم الكبار بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة مطروح أطلقت مبادرة مطروح بلا أميه بهدف القضاء على الأمية نهائياً في جميع مراكز ومدن المحافظة في السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وسيوة.

سلسلة امتحانات في المراكز

وأضاف مدير عام تعليم الكبار بمطروح أن امتحانات محو الأمية يجري تنفيذها هذا الأسبوع بمجالس المدن وعقدت في السلوم وبراني، واليوم في مدينتي الضبعة والعلمين، وفي 10 يناير تعقد في مركز الحمام، وفي 11 يناير النجيلة وسيوة.

امتحانات محو الأمية بالمجان

وأشار إلى أن امتحانات محو الأمية جميعها يجري تنظيمها بالمجان دون دفع أية رسوم من الممتحنين على ان يتقدم بصوره من بطاقة الرقم القومي للجنة ويتم اختبار المتقدمين وتصحيح أوراق الامتحانات وتظهر النتيجة ويتم تسليم شهادات رسمية معتمده من الهيئة العامة لتعليم الكبار للناجحين وذلك للتسهيل على جميع الأميين ضمن خطة الهيئة.