ما هي ضوابط صرف تعويض إصابة العمل وفقا للقانون؟.. خبير يوضح

يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تعويض إصابة العمل للعاملين الذين يصابون أثناء تأدية عملهم، حال تحول الإصابة دون قيام العامل بأداء عمله.

تعويض إصابة العمل

وأوضحت دينا المقدم، المستشار القانوني، أنّ التعويض يعادل كامل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك، ويصرف خلال فترة تخلفه عن العمل نتيجة الإصابة في نفس مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضى أجره بشكل شهري، وأسبوعيا بالنسبة لمن لا يتقاضى أجره بالشهر.

وأضافت المقدم، أنّ التعويض يستمر صرفه على مدار فترة العجز، أو حتى إثبات العجز المستديم أو حدوث الوفاة، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على 30.