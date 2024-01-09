رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ما هي ضوابط صرف تعويض إصابة العمل وفقا للقانون؟.. خبير يوضح

كتب:

حبيبة فرج
12:09 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أرشيفية

أرشيفية

يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تعويض إصابة العمل للعاملين الذين يصابون أثناء تأدية عملهم، حال تحول الإصابة دون قيام العامل بأداء عمله.

تعويض إصابة العمل

وأوضحت دينا المقدم، المستشار القانوني، أنّ التعويض يعادل كامل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك، ويصرف خلال فترة تخلفه عن العمل نتيجة الإصابة في نفس مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضى أجره بشكل شهري، وأسبوعيا بالنسبة لمن لا يتقاضى أجره بالشهر.

وأضافت المقدم، أنّ التعويض يستمر صرفه على مدار فترة العجز، أو حتى إثبات العجز المستديم أو حدوث الوفاة، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على 30.

اقرأ المزيد:

17 فئة وظيفية مستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. اعرف التفاصيل

اقتراح برغبة لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية

حالات الجمع بين معاشين بنص قانون التأمينات الاجتماعية.. هل أنت منهم؟

تعرف على شروط الحصول على المعاش المبكر 2023 وفق قانون التأمينات

شروط المعاش المبكر 2023 في قانون التأمينات الجديد.. للقطاعين العام والخاص
بقلم حبيبة فرج