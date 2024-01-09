زراعة 600 شتلة من أشجار «البزروميا» بالدقهلية

قامت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بزراعة 600 شتلة من أشجار البزروميا وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زراعة 100 مليون شجرة للمحافظة على البيئة والتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة والعطرية.

زراعة 600 شتلة ببني عبيد

وبحسب البيان شارك متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في زراعة نحو 600 شتلة من أشجار البزروميا وزراعتها على جانبي الطرق العامة والرئيسية والمنطقة المحيطة بسنترال ببنى عبيد وعلى طول وجانبي مصرف الري الموازي للطريق الترابي لمقابر أولاد زغلي ببنى عبيد.

تجميل وتشجير الطرق العامة بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على أن المشاركة المجتمعية في أي مجال خدمي أيا كان نوعه وخصوصاً فى مجال الاهتمام بالبيئة والذى يهدف من خلاله التشجيع على الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها والمحافظة عليها، وتجميل وتشجير الطرق العامة للمحافظة على البيئة لإعطاء مظهر جمالي مريح بالأماكن الحيوية داخل نطاق مركز بنى عبيد والعمل على توعيه المواطنين للحفاظ على الأشجار وخصوصاً المثمرة منها، تنفيذا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والعمل على زيادتها وتوسيعها من خلال زراعة الأشجار المثمرة والزينة والعطرية.