لحظة دهس فلسطيني تحت عجلات آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بطولكرم (فيديو)

حادث مفجع شهدته مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى رصيد الاحتلال الوحشي تجاه الفلسطينيين إذ رصدت كاميرات المراقبة لحظة دهس فلسطيني تحت عجلات آلية عسكرية إسرائيلية.

ويأتي الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة، أمس، عقب هجوم من جانب قوات الاحتلال على المدينة قتل فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين إذ اقتحمت القوات ضاحية «اكتابا» وتحديدًا شارع مسجد القيسي، وبدأت في إطلاق الرصاص بكثافة، فيما حاصرت أحد المنازل في المنطقة واغتالت 3 شبان.

لحظة دهس جثمان الشاب الفلسطيني

دهس شاب فلسطيني بعد رميه بالرصاص pic.twitter.com/7hAM8YX38f — saad alahmed (@saadalahmed18) January 8, 2024

وبعد استشهاد الثلاث شبان وسقوطهم على الأرض دهت آلية عسكرية إسرائيلية جثمان أحد الشهداء قبل انسحاب الجنود من المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم يوسف علي الخولي (22 عامًا)، وعاهد سلمان موسى (23 عامًا) وطارق أمجد شاهين (24 عامًا) وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الخارجية الفلسطينية تدين حادث دهس جثمان الفلسطيني

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات واقعة دهس آلية عسكرية إسرائيلية لجثمان شاب فلسطيني بعد مقتله برصاص الاحتلال وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنَّ «الوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها مركبة عسكرية إسرائيلية بدهسها جثمان أحد الشهداء في طولكرم تعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق».

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَّ الواقعة تعبر عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف الإسرائيلي الذي ينكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه، مشددة على أنَّ هذه الجريمة البشعة تعد ترجمة للتحريض العنصري الذي تمارسه إسرائيل وحكومتها المتطرفة.