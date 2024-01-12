«الإفتاء»: من يستغل ظروف الناس ويحتكر السلع ارتكب مُحرَّما

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن صفة حرمها الإسلام، ووصفتها بأنها تخالف أمر الله ورسوله، وتتسبب في غضب المولى سبحانه وتعالى.

تحريم الاحتكار

وأوضحت دار الإفتاء أنّ تلك الصفة هي الاحتكار، حيث قالت إنها حرام شرعًا ومُجرَّمة قانونًا؛ وأن الله ورسوله محمد قد أمرا بالعدل والإنصاف، وبالتالي فإن عدم تطبيقها هو مخالفة لأمر الله ورسوله، وأن ارتكاب ذلك المحظور هو انتهاك لحقوق الناس والمال.

وأضافت: «لهذا تسعى الدولة في محاربة الاحتكار والاستغلال»، وطالبت الدار أفراد الشعب إلى مساندة الدولة في منع الاحتكار.

الإضرار بالناس

وأشارت الدار إلى أن من يستغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.