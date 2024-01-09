الأوراق المطلوبة للعمل في مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، المواعيد والأوراق المطلوبة للعمل بمركز توزيع الأسئلة وتجميع إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد التقديم للعمل بمركز توزيع الأسئلة

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه على الراغبين في العمل بمركز توزيع أسئلة وتجميع أجوبة امتحانات الثانوية العامة 2024، التقدم بطلب إلي إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بديوان عام مديرية التعليم في موعد غايته 18 يناير الجاري، ولن يلتفت لأي طلبات ترد بعد هذا الموعد.

الأوراق المطلوبة للعمل بمركز توزيع الأسئلة

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا الأوراق المطلوبة للعمل في مركز توزيع أسئلة وتجميع إجابات امتحانات الثانوية العام 2024 كالتالي:

- طلب للعمل بمركز توزيع الأسئلة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- صورة البطاقة الشخصية.