مواعيد وأسعار أتوبيسات «السوبرجيت» من القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت شركة أتوبيس السوبر جيت، مواعيد وأسعار الأتوبيسات بين المحافظات وطريقة الحجز أون لاين، وحددت سعر التذكرة بالنسبة لكل موعد في المحطات المختلفة، وطرق السداد.

كيفية حجز أتوبيسات السوبرجيت أون لاين

وبحسب الموقع الرسمي للشركة،يمكن حجز أتوبيسات السوبرجيت كالتالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة.

2- تحديد محطتي السفر والوصول وتاريخ الرحلة، ثم الضغط على «احجز الآن».

3- اختيار رقم المقعد المتوافر والمُتاح.

4- اختيار طريقة الدفع، سواء من خلال البطاقة الائتمانية أو ميزة أو خدمة فوري.

مواعيد و أسعار السوبرجيت من القاهرة إلى الإسكندرية

موعد القيام من القاهرة 2:01 صباحًا، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.

موعد القيام من القاهرة 5:00 صباحًا، وسعر التذكرة 165 جنيهًا.

موعد القيام من القاهرة 7:01 صباحًا، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من القاهرة 9:06 صباحًا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من القاهرة 12:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من القاهرة 1:59 مساءً، وسعر التذكرة 120 جنيهًا.

موعد القيام من القاهرة 3:15 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من القاهرة 9:35 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من القاهرة 10:30 صباحًا، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.

مواعيد السوبرجيت من الإسكندرية إلى القاهرة

موعد القيام من الإسكندرية 4:00 صباحًا، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 4:30 صباحًا، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 6:30 صباحًا، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 7:00 صباحًا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من الإسكندرية 7:30 صباحًا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من الإسكندرية 10:30 صباحًا، وسعر التذكرة 165 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 12:30 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 2:31 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 4:36 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من الإسكندرية 6:01 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد القيام من الإسكندرية 6:30 مساءً، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 120 جنيهًا.

موعد القيام من الإسكندرية 10:00 مساءً، وسعر التذكرة 90 جنيهًا.