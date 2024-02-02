كيفية حساب معاش المتوفى.. اعرف هتقبض كام بمعادلة بسيطة

يُعد معاش المتوفى جزءًا من الحقوق المادية التي يكفلها القانون لورثته، وهو مبلغ مالٍ يصرف للمستحقين، وكيفية حساب معاش المتوفى تختلف حسب نوع المعاش، وفيما يلي شرح لكيفية حساب كل نوع من أنواع المعاشات.

معاش التأمين الاجتماعي

يُصرف معاش التأمين الاجتماعي للمتوفى إذا كان قد استكمل مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والتي تبلغ 120 شهرًا على الأقل، ويُحسب معاش التأمين الاجتماعي على أساس متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي.

وفيما يلي المعادلة التي تُستخدم لحساب معاش التأمين الاجتماعي:

معاش التأمين الاجتماعي = متوسط الأجر * نسبة الاشتراك * عدد سنوات الاشتراك

على سبيل المثال، إذا كان متوسط أجر المتوفى 2000 جنيه، ونسب الاشتراك 21%، وعدد سنوات الاشتراك 20 عامًا، فسوف يكون معاش التأمين الاجتماعي كالتالي:

معاش التأمين الاجتماعي = 2000 * 21% * 20 = 8400 جنيه

معاش نقابة المهن التعليمية

يُصرف معاش نقابة المهن التعليمية للمتوفى إذا كان عضوًا في النقابة، وبلغ سن المعاش، وهو 60 عامًا للذكور، و55 عامًا للإناث، ويُحسب معاش نقابة المهن التعليمية على أساس متوسط الأجور التي كان يتقاضاها المتوفى خلال مدة عمله في التدريس.

وفيما يلي المعادلة التي تُستخدم لحساب معاش نقابة المهن التعليمية:

معاش نقابة المهن التعليمية = متوسط الأجور * نسبة الاشتراك * عدد سنوات الخدمة

على سبيل المثال، إذا كان متوسط أجر المتوفى 3000 جنيه، ونسب الاشتراك 15%، وعدد سنوات الخدمة 30 عامًا، فسوف يكون معاش نقابة المهن التعليمية كالتالي:

معاش نقابة المهن التعليمية = 3000 * 15% * 30 = 13 ألفا و500 جنيه

معاش باقي أفراد الأسرة

وفي حالة إذا كان المتوفى لا يستحق معاشًا من أي نوع آخر، يُصرف معاش باقي أفراد الأسرة للمستحقين من المتوفى، على أساس متوسط دخل الأسرة الشهري، وإليك المعادلة التي تُستخدم لحساب معاش باقي أفراد الأسرة:

معاش باقي أفراد الأسرة = متوسط دخل الأسرة الشهري * نسبة الاشتراك * عدد أفراد الأسرة

على سبيل المثال، إذا كان متوسط دخل الأسرة الشهري 5000 جنيه، ونسب الاشتراك 10%، وعدد أفراد الأسرة 5 أفراد، فسوف يكون معاش باقي أفراد الأسرة كالتالي:

معاش باقي أفراد الأسرة = 5000 * 10% * 5 = 2500 جنيه

كيفية تقديم طلب معاش المتوفى

يتم تقديم طلب معاش المتوفى إلى الجهة المختصة، وهي:

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذا كان المتوفى مشمولًا بالتأمين الاجتماعي.

نقابة المهن التعليمية، إذا كان المتوفى عضوًا في النقابة.

ويجب إرفاق المستندات التالية مع طلب معاش المتوفى:

- شهادة الوفاة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحقين.

- أصل شهادات الميلاد للمستحقين.

وبعد تقديم الطلب، تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الأشخاص المستحقون لمعاش المتوفى

يستحق معاش المتوفى الفئات التالية:

- الأرملة أو الأرامل.

- الأبناء الذكور والإناث حتى سن 18 عامًا، أو حتى 21 عامًا إذا كانوا طلابًا.

- الأبناء ذوي الإعاقة حتى سن 21 عامًا، أو حتى سن 28 عامًا إذا كانوا طلابًا.

- الوالدين.

- الإخوة والأخوات الذين لا يستطيعون الكسب بسبب العجز أو المرض.

وإذا كان للمتوفى أكثر من مستحق لمعاشه، فإن المعاش يُقسم عليهم بالتساوي، ما لم يتفقوا على تقسيمه بغير ذلك.

حالات وقف معاش المتوفى

يوقف معاش المتوفى في الحالات التالية:

- الزواج من رجل آخر بالنسبة للأرملة.

- الزواج من رجل آخر بالنسبة للمطلقة التي كانت تستحق معاش زوجها السابق.

- بلوغ سن 18 عامًا بالنسبة للأبناء الذكور والإناث.

- انتهاء الدراسة بالنسبة للأبناء الذكور والإناث.

- زوال حالة العجز أو المرض بالنسبة للأبناء ذوي الإعاقة.

- وفاة المستحق.