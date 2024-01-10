بعد 95 يوما.. خسائر مهولة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة اقتصادية خانقة مع استمرار الحرب على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ 95.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الجيش سحب 5 ألوية من القطاع من أجل إعادة الجنود للعمل في المصانع والمحال المختلفة بدلا من الاستمرار في الجيش مع بداية المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

تكلفة القتال اليومي

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التكلفة الاقتصادية الكلية للحرب وصل لـ 59.35 مليار دولار، والتي تشمل الميزانية القتالية للجيش والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات حيث تصل تكلفة قتال اليوم الواحد عند بدية الحرب لـ 270.35 مليون دولار والتي تشمل تكلفة تجنيد 360 ألف جندي احتياطي، فيما وصلت تكلفة اليوم الواحد للقتال في الأيام الأخيرة لـ 164 مليون دولار.

خسائر الأضرار بالمستوطنات

ترواحت خسائر المستوطنات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين 1.37 و1.91 مليار دولار، فيما تراوحت الخسائر من 4.10 إلى 5.47 مليارات دولار في مستوطنات غلاف غزة.

التعويضات التي تتكبدها إسرائيل

وصلت التعويضات التي دفعتها إسرائيل حتى الآن لـ 2.46 مليار دولار على شكل 82 دولار يوميا لكل جندي احتياطي ومستمرة حتى نهاية 2024، فيما وصلت التعويضات لـ 2.74 مليار دولار مدفوعة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.