تحرير 20 محضرا في حملة مكبرة على أسواق صدفا بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على الأسواق بدائرة الوحدة المحلية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا.

ضبط المخالفين بالأسواق

وقال خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، إن الحملة شارك فيها جهاز حماية المستهلك بأسيوط وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة رخص المحلات وقسم الإشغالات، لضبط الأسعار بدائرة الوحدة المحلية وضبط المخالفين بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

محاضر مخابز وصحة

وأضاف رئيس مركز ومدينة صدفا، أن الحملة أسفرت عن ضبط 145 علبة سجائر متنوعة، وكرتونة عصير منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وهي 6 محاضر عدم إعلان أسعار و5 محاضر مخابز و4 محاضر صحة و2 إشغالات و3 محاضر نظافة بإجمالي 20 محضرا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.