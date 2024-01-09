ضبط 76 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 76 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، بعد قيام إدارة الرقابة التموينية بحملات في السنبلاوين، وبندر ميت غمر، ومنية النصر، ونبروه.

وأشار «دايرة» إلى المرور على 75 مخبزا في محافظة الدقهلية، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج، والالتزام بالقرارات الوزارية، والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، ونظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز في الدقهلية

وأوضح «دايرة»، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط الآتي:

- محضر مخالفة تعليمات.

- محضر استنزال بقيمة 9 جوالات.

- محضر عدم وجود سجل.

- 25 محضرا لعدم مطابقة المواصفات.

- محضران لعدم إعطاء بون صرف.

- 12 محضر تصرف في دقيق بقيمة 60 جوالا.

- 26 محضر نقص وزن ما بين 9 - 38 جراما.

- محضران مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محضر بيع بازيد من السعر الرسمى سجائر.

وأضاف، أنه تم التحفظ على 15 طن أسمدة، و50 شيكارة علف، و20 صفيحة جبن، و5 براميل مخلل، و1250 لتر مواد بترولية، و200 أسطوانة غاز منزلي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.