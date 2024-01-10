الأم الخارقة.. سيدة إيطالية لديها 19 طفلا وترغب في الوصول للابن الـ20 (صور)

في الوقت الحاضر، تعتبر الأسرة التي لديها 5 أطفال كبيرة جدًا في إيطاليا، حيث إن معدل المواليد آخذ في الانخفاض، ولهذا السبب، من الصعب ألا نندهش من قصة سيدة ليست سعيدة بأطفالها الـ19، وترغب في طفل آخر.

أنجبت الأم الخارقة ديزيريه هارت-سبيجال، 19 طفلا، «10 فتيات و9 أولاد»، ولم تستكفي بهم بل ترغب في إنجاب طفل آخر لتحقيق التعادل بينهم ليصبح لديها 10 فتيات و10 أولاد، وعلى الرغم من أن عائلتها مزدحمة للغاية، ووقت تناول الطعام تصبح المائدة طويلة، إلا أنها لا تواجه أي مشاكل في إدارة واجباتها المنزلية والمدرسية.

أم ل 19 طفل وترغب في إنجاب ال20

وصرحت «هارت-سبيجال»، في أحد القنوات التلفزيونية الإيطالية، أن لديها 10 إناث و 9 ذكور، وعلى استعداد لإنجاب الطفل العشرين، قائلة: «لا أمانع في الحصول على المزيد، أنا جيدة في تذكر التواريخ مثل أوقات الوجبات لكل طفل، وأقوم بترتيب جميع الأطباق في صفوف لمختلف الفئات العمرية حتى أتمكن من توزيع الطعام بسهولة، فالأمر يتطلب التنظيم فقط».

وتعتبر «هارت-سبيجال» نفسها محظوظة للغاية لأنها تمكنت من بناء مثل هذه العائلة الكبيرة، حتى لا يصبح أحدا منهم بمفرده على الإطلاق وتكون الطاولة ممتلئة دائمًا، قائلة: «أنا أحب أن يكون لدي الكثير من الأطفال حتى ننسجم مع بعضنا البعض، مشيرة إلى أنها تحب شخصية جميع أطفالها وتستمتع بمشاهدتهم وهم نائمون.

أسرة إيطالية مكونة من 21 شخصا

وبحسب صحيفة «ال ليجو» الإيطالية، أضافت «هارت-سبيجال»،أنها هي وزوجها محظوظين للغاية، مشيرة إلي أن أكبر طفل لديها عمره 18 عاما وأصغرهم عمره 6 أشهر، حيث إن التنظيم المثالي التي تتبعه السيدة رفقة زوجها كريس البالغ من العمر 42 عاما، ساعدها في أن تصبح الأم الخارقة، لتربية أسرة مكونة من 19 طفلا.