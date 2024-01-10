تفاصيل إنشاء مكاتب تموين جديدة مميكنة في عدة مدن بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ مشروعات خدمية لأهالي مطروح، بينها إنشاء 5 مكاتب تموين على مستوى مراكز ومدن المحافظة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، وتقدم خدمات متميزة للمواطنين.

أماكن مكاتب التموين الجديدة في محافظة مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مكاتب التموين الجديدة في محافظة مطروح، والتي جرى تشغيلها ودخولها الخدمة، شملت تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وذلك في مناطق ومدن الحمام والضبعة ورأس الحكمة شرق مرسى مطروح، ومدن السلوم غربا، وسيوة جنوبا، مما يساهم في توسعة انتشار الخدمات التموينية المهمة للقاعدة العريضة لأهالي مطروح في المدن.

خدمات تقدمها مكاتب التموين الجديدة بمدن مطروح

وتقدم مكاتب التموين الجديدة العديد من الخدمات للأسر حسب المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومنها نقل بعض أفراد الأسرة من بطاقة الأب إلى بطاقة مستقلة في بعض الأحوال، وتسجيل البيانات وتحديثها لبطاقات التموين القائمة، والاستعلام حالة وجود فتح تسجيل الأطفال في بطاقة التموين، وجميع الخدمات تقدم من خلال منظومة مميكنة ومربوطة على شبكة معلوماتية بوزارة التموين.

وأكدت وكيل التموين، أن الخدمات يقدمها متخصصون تم تدريبهم على أعلى مستوى في التعامل والخبرة لتقديم جميع الخدمات التموينية للمواطنين في مراكز ومدن المحافظة، وتحت إشراف الإدارات التموينية الفرعية ومديرية التموين.